Una delizia nelle giornata più calde. All’anguria, uno tra i frutti più dissetanti in assoluto (contiene infatti il 92% di acqua), è dedicata la prossima uscita del mercato di Campagna Amica a Cremona, in piazza Stradivari, domenica 8 agosto dalle ore 9 alle 12,30. Nella stessa domenica, i sapori dell’estate saranno protagonisti anche a Crema, con il mercato degli agricoltori di Coldiretti proposto sotto la quarta pensilina di via Verdi (dalle ore 8 alle 12).

La domenica con Campagna Amica sarà occasione per conoscere più a fondo i prodotti tipici simbolo del mese di agosto. In particolare, in piazza Stradivari saranno proposte delle schede (a cura dei nutrizionisti Giorgio e Cinzia Myriam Calabrese) dedicate all’anguria, prodotto estivo per eccellenza, così da sottolinearne le numerose proprietà benefiche e nutrizionali.

Nell’interessante approfondimento realizzato dai nutrizionisti Giorgio e Cinzia Myriam Calabrese, disponibile anche sul sito Campagna Amica, si apprende ad esempio che l’anguria:

E’ diuretica: mangiare anguria aiuta a depurare il nostro corpo eliminando le tossine in eccesso. Ciò si rivela un valido aiuto anche per contrastare gli inestetismi della cellulite, oltre a essere benefico per la salute dei reni.

Aiuta a dimagrire: molti si chiedono se l’anguria faccia ingrassare perché ritengono magari che sia un frutto ricco di zuccheri. Ciò è errato, sia perché l’anguria contiene pochi zuccheri e principalmente fruttosio, ma anche perché ha poche calorie. Ciò lo rende un frutto ideale nei regimi alimentari ipocalorici. Il regime alimentare sarà bilanciato e variato e, a fare la differenza, saranno spuntino e merenda durante i quali mangiare anguria, a cubetti, nella macedonia o come centrifugato.

Combatte l’ipertensione e riduce il colesterolo: il potassio e la citrulina contenuti nell’anguria riescono a regolare la pressione sanguigna, è utile quindi in caso di ipertensione. Inoltre, grazie alle fibre e al contenuto di acqua, aiuta il sangue a essere più fluido riducendo il colesterolo, prevenendo così anche le malattie cardiovascolari.

E’ utile in caso di stipsi: l’azione leggermente lassativa rende questo frutto l’ideale per chi soffre di stipsi e intestino pigro.

Mantiene più giovane la pelle e più sani i capelli: l’anguria è ricca di beta carotene che aiuta la pelle a mantenersi giovane, grazie sia all’idratazione che alla rigenerazione cellulare. Inoltre la pro-vitamina A e la vitamina C stimolano la produzione di collagene apportando benefici a pelle e capelli che sono più forti e luminosi.

Si può mangiare in caso di diabete: chi ha il diabete deve stare attento anche ai frutti che contengono molti zuccheri. L’anguria contiene fruttosio, uno zucchero a rapido assorbimento che è tollerato bene da chi soffre di diabete. La regola è sempre quella di non esagerare, ma mangiare una fettina di anguria come spuntino non costituisce di certo un pericolo.

“Gli appuntamenti con il mercato di Campagna Amica sono anche una preziosa opportunità per sottolineare la bontà e le proprietà dei cibi del territorio, genuini e sani, la cui origine è garantita dai noi produttori” evidenziano gli agricoltori di Coldiretti, protagonisti di mercati di domenica, a Cremona e a Crema. Naturalmente, non di sole angurie si alimenteranno gli appuntamenti presso i gazebo gialli della Coldiretti. I mercati proporranno anche gli altri sapori del territorio, dal miele alle confetture, dai formaggi ai salumi, dall’ortofrutta al pane, senza scordare vino, dolci, riso, pasta, olio. In piazza Stradivari non mancheranno i fiori di stagione che, con i loro colori e profumi, contribuiranno ad arricchire il salotto della città di Cremona.

