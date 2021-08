Dopo il primo intervento di diserbo meccanico, effettuato fra giugno e luglio, utilizzando il decespugliatore contro le infestanti più vigorose e con la successiva rimozione delle erbacce, la Cooperativa Ali Integrazione, titolare degli interventi di annaffio e diserbo nelle aree urbane di Cremona, ha iniziato le operazioni di diserbo biochimico nel centro storico e proseguirà nelle zone definite “periferie centro est e centro sud”.

Il diserbo biochimico viene effettuato utilizzando il prodotto “Finalsan plus” contenente acido pelargonico nonanoico al 18,52% e idrazide maleica al 2.98%. Il prodotto, utilizzato in soluzione acquosa al 20%, non è tossico per l’ambiente, non prevede tempi di rientro, funziona per contatto rompendo le cellule delle foglie con conseguente disidratazione della pianta.

Un secondo intervento diserbante verrà eseguito a settembre ed eventualmente ripetuto una terza volta, se le condizioni climatiche lo permetteranno, laddove la vigoria vegetativa delle infestanti lo richiederà. Successivamente si procederà con interventi a chiamata giornaliera laddove necessario.

La manutenzione del verde è gestita da Aem Cremona S.p.A. nell’ambito del contratto di servizio stipulato con il Comune di Cremona.

© Riproduzione riservata