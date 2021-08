Sono state sospese le corse in battello sull’Adda a Pizzighettone. A comunicare la decisione il Consorzio Navigare l’Adda, responsabile dell’iniziativa, attraverso una nota apparsa sui propri canali social. Sabato 7 e domenica 8 agosto, inftatti, “tutti gli itinerari in battello a Pizzighettone sono temporaneamente sospesi, causa piena del fiume”. La decisione, dunque, è stata presa in seguito alla piena dell’Adda che ha causato anche problemi alle canottieri cremonesi già nella giornata di giovedì 5 agosto. A saltare, dunque, tre corse nella giornata di oggi, sabato 7 agosto, e 6 in quella di domani. Le corse, in ogni caso, riprenderanno da programma già settimana prossima, in occasione di Ferragosto.



© Riproduzione riservata