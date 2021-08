“Viaggio a Cremona, la città degli alberi mozzati”. Così il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Alessandro Zagni si è espresso su Facebook dove ha pubblicato una serie di fotografie che ritraggono quel che rimane di decine di alberi tagliati in diverse zone dalla città: via Giuseppina, via Novati, piazza Giuseppe Cappi, via Genala.

“Percorrendo via Giuseppina – ha detto lo stesso Zagni -, nel solo tratto tra la pasticceria Betti e l’ospedale ne abbiamo contati almeno 12. Perché questi monconi non vengono tolti e perché non si piantano nuovi alberi?”. “La sinistra – ha commentato sempre nel post sui social – si dice ambientalista…ahimè solo a parole”.

