Era fermo in auto, il capo riverso, quasi sembrasse addormentato: ha attirato così l’attenzione di alcuni passanti in via Castella, al Boschetto, che dopo aver cercato inutilmente di richiamare la sua attenzione, hanno dato l’allarme. L’uomo, un 75enne residente nel Mantovano, era privo di sensi quando sono giunti sul i soccorritori del 118, che dopo aver tentato inutilmente di rianimarlo lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale.

Secondo quanto ricostruito successivamente dai Carabinieri di Cremona, che sono giunti sul posto per indagare sulla vicenda, l’uomo avrebbe assunto un grande quantitativo di farmaci, tentando di togliersi la vita. Il 75enne è ora ricoverato in terapia intensiva, e la sua prognosi resta riservata. lb

