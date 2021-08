Nuove assunzioni in Comune. Tra settembre e ottobre saranno assunti a tempo pieno indeterminato 12 persone di cui 9 di categorie D come istruttori direttivi tecnici e tre istruttori tecnici di categoria C. Dei primi 9, 5 saranno impiegati nel settore Progettazione e manutenzione, uno nel settore Urbanistica commercio e area vasta, due nel settore Lavori pubblici mobilità urbana e protezione civile e uno nel settore Sviluppo lavoro area vasta rigenerazione urbana.

Per quanto riguarda invece i tre posti, sempre a tempo indeterminato, di istruttore tecnico categoria C , due saranno assunti nel settore Progettazione e manutenzione e uno nel settore Urbanistica commercio e artigianato. La spesa del Comune si aggira intorno ai 100mila euro. Il Comune sta tornando ad assumere attraverso concorsi, in seguito al pensionamento di circa una novantina di dipendenti.

