Dopo un anno di pausa a causa della pandemia da Covid-19, torna il Palio di Isola Dovarese. La notizia è stata ufficializzata proprio in queste ore. Un appuntamento in formato ridotto, una sola giornata, prevista per domenica 12 settembre. Per rispettare le norme anti contagio vigenti vedrà gli ingressi saranno contingentati a 1000 persone. La priorità sarà data ai cittadini isolani, per poi essere estesa anche a chi viene da fuori. L’ultima edizione risale al 2019. Durante questo anno di pausa il Palio si è mantenuto vivo con rubriche social di cucina medievale.

L’evento rievoca il periodo di appartenenza di Isola Dovarese allo Stato Gonzaghesco nella seconda metà del Quattrocento, celebrando la venuta della corte mantovana in forma di festa su pubblica piazza, in onore dei marchesi Ludovico Gonzaga e Barbara di Brandeburgo.

È stata la volontà dei cittadini di celebrare le tradizioni locali a far nascere, nel 1967, il Palio, al quale partecipano gli abitanti delle quattro contrade in cui è divisa Isola Dovarese: Le gerre, Porta Tenca, S.Giuseppe, S.Bernardino. Il Palio è organizzato dalla Pro Loco di Isola Dovarese.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata