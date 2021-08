Un incontro tra i volontari della Lav e l’Ats, per chiarire dove andranno collocati i gatti abbandonati, ora che non possono più essere ospitati alla maxi colonia di via Bissolati: questa la proposta dell’assessore Simona Pasquali, che ha chiesto agli uffici comunali di fissare una data, al fine di rendere possibile la risoluzione di una vicenda alquanto spinosa.

Con le decine di abbandoni che le volontarie si trovano a dover fronteggiare ogni settimana nel periodo estivo, quando intere cucciolate vengono lasciate nelle campagne, a bordo strada o in qualche fosso, diventa infatti un problema non avere più un posto di riferimento in cui collocarli.

A denunciare la questione era stata Maria Pia Superti, responsabile della Lega anti-Vivisezione, evidenziando come le volontarie non sappiano più dove mettere i gattini, tutti posti in stallo nelle loro abitazioni private. Un disagio non indifferente, soprattutto laddove non si riesce a collocarli in breve tempo attraverso le adozioni, che come ogni estate in questo periodo sono un po’ ferme.

D’altro canto la situazione della colonia felina nota come gattile, è complessa, con uno sfratto che pende sulla testa dell’Apac, associazione che la gestisce, e i tempi d’attesa per la realizzazione della nuova struttura atta ad ospitare i gatti randagi della città, che sorgerà tra via Brescia e la tangenziale.

