A un mese dall’annuncio del tema per il 17esimo concorso di illustrazione promosso da Tapirulan sono già numerose le opere inviate sopratutto dall’estero, intanto l’Associazione è al lavoro per le attività del prossimo autunno.

“Don’t stop me now” cantavano i Queen, ossia “Non fermarmi ora, perché mi sto divertendo…”. Con questa citazione musicale è stato dato l’annuncio del tema per la 17esima edizione del concorso internazionale di illustrazione promosso dall’Associazione Culturale Tapirulan di Cremona, ebbene il tema è proprio ‘STOP’ in un filo diretto con l’attualità che al contempo sfida gli artisti nel trovare una chiave di lettura creativa.

«La scorsa edizione il tema era ‘Utopia’ perché speravamo in un mondo nuovo, quest’anno invece -avendo capito che è ancora presto per l’utopia- abbiamo pensato a ‘STOP’» spiega il presidente dell’Associazione Fabio Toninelli, che prosegue «di stop ne abbiamo avuti tanti in questo periodo, vissuti in maniera negativa, mentre ci auguriamo che gli illustratori riescano ad immaginare uno ‘STOP’ diverso e divertente».

A un mese dall’apertura delle iscrizioni sono già diverse le tavole inviate, sopratutto dall’estero e spesso con tecnica digitale; numerosi anche i giovani esordienti, per i quali il concorso risulta un’ottima palestra: tutte le opere infatti vengono pubblicate online e gli utenti possono commentarle, mentre naturalmente solo una selezione passa il vaglio della giuria per l’esposizione. A dicembre 2021 verrà allestita la mostra di ‘Utopia’ che era stata rinviata causa pandemia, mentre l’esposizione delle opere di ‘STOP’ è prevista per la primavera 2022.

Federica Priori

