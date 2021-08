Rimettere i dossi in via dei Classici, dove ora rimangono solo gli spuntoni a cui erano ancorati quelli vecchi, piuttosto pericolosi. A chiederlo è Matteo Tomasoni, ex presidente del Quartiere Po, che già da tempo segnala la situazione. Tutto era iniziato, nel giugno 2018, quando erano state inviate le prime segnalazioni. I dossi erano poi stati finalmente rimossi nel maggio 2020, ma da quel momento mai sostituiti.

“Dopo l’operazione di rimozione, la pavimentazione stradale si presenta con viti/tasselli che fuoriescono e piccoli affossamenti che creano disagio soprattutto ai mezzi a due ruote” spiega Tomasoni. E in effetti per chi circola in quella strada i rischi non mancano, senza contare che l’assenza dei dossi ha provocato un incremento della velocità da parte di chi transita nella via.

“Dalle ultime mie richieste al Comune, mi è stato risposto che l’intervento è programmato per l’estate 2021. Ma siamo già a metà agosto, e ancora non si è fatto nulla. Ad oggi la situazione è sempre la stessa” conclude Tomasoni.

