Inizia una nuova stagione, come sempre carica di aspettative. Questa sera (domenica 15 agosto) la Cremonese sarà impegnata nel match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia allo stadio Olimpico Grande Torino. “Non vedo l’ora di vedere all’opera la mia squadra e il Torino di Juric è la miglior avversaria che ci poteva capitare per testare la nostra condizione”, queste le parole di Fabio Pecchia alla vigilia della partita. L’allenatore dei grigiorossi scalpita e dopo le buone prove offerte in amichevole non vede l’ora di vedere all’opera la sua squadra contro un’avversaria di Serie A in una gara ufficiale.

Dopo una stagione conclusa senza pubblico, si riparte con lo stadio aperto ai tifosi. In prevendita sono stati venduti circa quattromila biglietti. Un segnale di un graduale ritorno alla normalità che tutti, non solo nello sport, si augurano. La seduta di rifinitura non è andata molto bene per la Cremonese, visto che a causa di affaticamenti muscolari si sono fermati Alfonso e Terranova, che non saranno della partita così come Bianchetti, che sta smaltendo l’infortunio rimediato a Pinzolo che lo aveva costretto a chiudere in anticipo il ritiro montano. Mister Pecchia sarà costretto a schierare in difesa una coppia di centrali giovanissima, con il nuovo arrivo Okoli al fianco di Ravanelli.

Per loro il confronto con l’attacco del Torino rappresenta un banco di prova importante. Dovrà fare i conti con qualche assenza anche il tecnico granata Juric, che non avrà a disposizione l’esterno Ansaldi e il difensore Bremer, mentre in attacco Zaza è in dubbio per una botta rimediata in allenamento e, se non dovesse recuperare, potrebbe cedere il posto a Belotti, ancora non al top della condizione. Si comincia a fare sul serio dunque e tra una settimana inizierà anche il campionato, con la Cremonese impegnata allo Zini contro il Lecce. Stasera contro il Torino i grigiorossi faranno le prove generali per la prima giornata di Serie B, senza però mettere da parte la voglia di fare lo sgambetto ai granata e passare il turno ottenendo uno scalpo di assoluto prestigio.

PROBABILI FORMAZIONI:

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Ravanelli, Valeri; Valzania, Castagnetti; Baez, Vido, Buonaiuto; Ciofani. All.: Pecchia.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Izzo, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca; Zaza. All.: Juric.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata