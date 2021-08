Cremonese sconfitta ai rigori dopo i tempi supplementari nella partita di Coppa Italia contro il Torino. Una partita intensa che ha mostrato i pregi della squadra di Pecchia, ma che alla fine consegna un risultato amaro per i grigiorossi: 4-1 con due rigori sbagliati da Castagnetti e Ciofani.

Una Cremonese ridotta in dieci uomini a inizio ripresa (espulso Baez) cede soltanto ai calci di rigore allo stadio Olimpico Grande Torino. Nei trentaduesimi di Coppa Italia a passare il turno sono i granata di Juric, infallibili dal dischetto. Ma i grigiorossi hanno venduto cara la pelle, tenuti in vita dalle strepitose parate di Carnesecchi, rendendo la vita difficile a un’avversaria di Serie A. Il tecnico Pecchia può aver tratto buone indicazioni in vista dell’inizio di campionato, tra una settimana allo Zini contro il Lecce.

La cronaca del match vede la Cremonese partire meglio e dare vita a un buon primo tempo, durante il quale con personalità mette costantemente sotto pressione il Torino, anche se in zona gol non riesce mai a concludere in porta. Il Torino viene spesso fischiato dai propri tifosi, un po’ spazientiti per il risultato. Prima del riposo Belotti si fa male e deve lasciare il campo dopo aver rimediato una botta a una caviglia durante un contrasto con Bartolomei. A inizio ripresa parte forte il Torino, che al 46′ ha subito una ghiotta occasione con il neoentrato Rauti, lanciato a rete, ma Carnesecchi in uscita è strepitoso e ferma l’attaccante avversario. Al 54′ Lukic da buona posizione conclude sull’esterno della rete. Poi, al 58′ l’arbitro Ayroldi di Molfetta deve ricorrere alle cure dello staff medico granata, vittima di un problema muscolare. L’arbitro stringe i denti e prova a rimanere in campo. Al 63′ l’episodio che cambia la partita: Baez, già ammonito, trattiene per la maglia Aina in maniera evitabile rimediando il secondo giallo. L’uruguaiano viene espulso e la Cremonese rimane in dieci, passando dal 4-3-3 iniziale al 4-4-1. Al 68′ il direttore di gara Ayroldi ferma di nuovo la gara, ma stavolta getta la spugna e, dopo sette minuti di gioco fermo, viene sostituito in campo dal quarto uomo Tremolada di Monza. Anche con l’uomo in meno la Cremo non rinuncia a giocare, lo testimoniano i cambi coraggiosi di Pecchia, che chiude i tempi regolamentari con in campo gli attaccanti Vido e Ciofani e un centrocampista offensivo come Deli. Soltanto nei dieci lunghissimi minuti di recupero i grigiorossi rischiano in un paio di circostanze. Prima Aina ci prova con un destro a giro che Carnesecchi alza sopra la traversa. Poi ci prova Mandragora con un sinistro al volo, ma la risposta del portiere della Cremonese è ancora strepitosa.

Si va ai supplementari sul punteggio di 0-0. Carnesecchi compie ancora un paio di parate importanti, prima su tiro di Vojvoda, poi su conclusione di Rauti. Il Torino non riesce in nessun modo a battere il giovane portiere della Nazionale Under 21. I grigiorossi stringono i denti e, senza mai sbandare troppo, reggono l’urto di un avversario in superiorità numerica.

Nel secondo tempo supplementare la gara potrebbe decidersi. E’ il 115′ quando l’arbitro punisce un lieve contatto in area di Fiordaliso con Aina concedendo il penalty ai granata. Sul dischetto si presenta Mandragora, ma Carnesecchi è ancora strepitoso e respinge tenendo in vita la Cremonese.

Si va ai calci di rigore. Il Torino non sbaglia mai, mentre per la Cremonese arrivano gli errori di Ciofani (parata di Milinkovic) e Castagnetti (che calcia a lato). Finisce così 4-1 ai rigori per il Torino. Ma la squadra di Juric ha dovuto soffrire non poco per avere la meglio su una Cremonese che ha venduto cara la pelle.

TORINO-CREMONESE 4-1 dopo calci di rigore

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez (106′ Izzo); Singo (83′ Vojvoda), Mandragora, Lukic (83′ Rincon), Aina; Linetty (83′ Segre), Pjaca (74′ Verdi); Belotti (40′ Rauti). All.: Juric.

CREMONESE (4-3-3): Carnesecchi; Sernicola (91′ Fiordaliso), Okoli, Ravanelli, Valeri (83′ Deli); Valzania (66′ Crescenzi), Castagnetti, Bartolomei (83′ Ciofani); Baez, Strizzolo (71′ Nardi), Zanimacchia (71′ Vido). All.: Pecchia.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta (Assistenti Massara e Rossi, quarto uomo Tremolada).

NOTE – Espulso Baez al 63′ per doppia ammonizione. Al 116′ Carnesecchi para un rigore a Mandragora. Ammoniti: Baez, Rodriguez, Bartolomei, Lukic, Rauti. Angoli: 10-6.

SEQUENZA RIGORI: Mandragora gol, Ciofani parato, Verdi gol, Vido gol, Rauti gol, Castagnetti fuori, Aina gol.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata