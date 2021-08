Il forte vento del tardo pomeriggio di oggi, 16 agosto, ha causato numerose cadute di rami e di cavi di linee elettriche un po’ in tutta la provincia, con conseguenti interventi dei Vigili del Fuoco. In città, rami spezzati lungo via Riglio, nella zona del porto canale, mentre sul territorio gli interventi sono stati soprattutto sul cremasco: Pandino, Cremosano, Trescore Cremasco, alcune delle località interessate. Non si segnalano danni.

