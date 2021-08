Riprende giovedì 19 agosto la distribuzione dei sacchi azzurri dotati di TAG nell’ambito del progetto Tariffa Puntuale, che prenderà ufficialmente il via il 1° settembre 2021 con l’introduzione della cosiddetta misurazione puntuale del secco. Coloro che non avessero ancora provveduto al ritiro lo possono fare sino alla fine di agosto non solo al Centro Servizi di via Postumia ma anche in specifici punti di distribuzione itineranti. Si tratta di postazioni già attivate all’inizio di questo mese e facilmente riconoscibili grazie alla presenza di un innovativo mezzo ecologico, ilT-Riciclo, dove sono presenti gli operatori di Linea Gestioni.

A questi punti di distribuzione possono recarsi tutti i cittadini che devono ancora ritirare la propria dotazione, indipendentemente dal quartiere/zona di residenza. Insieme ai sacchi, vengono forniti materiali informativi sul progetto Tariffa Puntuale, informazioni e chiarimenti. I cittadini sono invitati a recarsi nei punti di distribuzione muniti del modulo inviato nelle scorse settimane. In ogni caso, anche chi non lo avesse ricevuto o lo avesse smarrito, può comunque recarsi a ritirare la propria dotazione di sacchi in uno dei punti di distribuzione qui di seguito elencati (la registrazione verrà effettuata al momento).

DATA PUNTO DISTRIBUZIONE ORARIO

• giovedì 19 agosto piazza del Volontariato 8.30-12.30

• lunedì 23 agosto piazza Amigoni 8.30-12.30

• martedì 24 agosto piazza IV Novembre 8.30-12.30

• mercoledì 25 agosto largo Isidoro Bianchi (fronte Centro Civico) 8.30-12.30

• giovedì 26 agosto piazza Stradivari (fronte SpazioComune) 9.30-12.30 e 15.30-17.30

• lunedì 30 agosto piazza Stradivari (fronte SpazioComune) 9.30-12.30 e 15.30-17.30

• martedì 31 agosto piazza Stradivari (fronte Spazio Comune) 9.30-12.30 e 15.30-17.30

Per favorire ulteriormente i cittadini che devono ancora provvedere a ritirare la propria dotazione di sacchi, prosegue inoltre l’attività di distribuzione presso alcune società sportive e ricreative cittadine dove i soci di queste strutture possono ritirare la loro fornitura. Anche in queste postazioni i cittadini sono invitati a presentare il modulo loro inviato, in ogni caso, chi non lo avesse ricevuto o lo avesse smarrito, può comunque ritirare la propria dotazione di sacchi (la registrazione verrà effettuata al momento).

Qui di seguito le prossime date con i relativi punti di distribuzione.

DATA PUNTO DISTRIBUZIONE ORARIO

• venerdì 20 agosto Cral TAMOIL, via Riglio, 8 9.30-12.30 e 15.30-17.30

• sabato 21 agosto Canottieri Baldesio, via del Porto, 3 9.30-12.30 e 15.30-17.30

• venerdì 27 agosto Centro sportivo S. Zeno, via S. Zeno, 53 9.30-12.30 e 15.30-17.30

• sabato 28 agosto Canottieri BissolatiI, via Riglio, 12 9.30-12.30 e 15.30-17.30

L’utilizzo dei sacchi azzurri con TAG dal 1° settembre è obbligatorio: tutte le utenze sono quindi tenute a ritirare la propria dotazione. Dal 1° settembre I sacchi non conformi non verranno ritirati. Nulla cambierà per la raccolta differenziata delle altre frazioni (umido, carta, plastica, vetro, lattine, scarti vegetali). Anche i calendari delle raccolte non subiranno variazioni. L’unica variazione riguarda la modalità di raccolta del secco da effettuare attraverso i sacchi azzurri da esporre solo se pieni. Il servizio di ritiro supplementare dei pannolini/pannoloni resta invariato: lo specifico sacco viola va esposto il giorno concordato per il ritiro. Per attivare il servizio basta contattare il numero verde 800.173803.

© Riproduzione riservata