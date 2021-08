Tempi brevi per il consolidamento del giardino della scuola media Vida, un piccolo gioiello utilizzato solo dagli alunni, ma che in prospettiva potrebbe anche essere aperto al pubblico, in accordo con la dirigenza della scuola.

Nei 15 milioni di euro pervenuti dalla regione è annoverata anche la sistemazione di questo piccolo gioiello di cui in pochi conoscono l’esistenza. Era sorto come viridarium del convento di san Lorenzo, le origini di tutto il complesso benedettino olivetano risalgono al 989 .

Nel corso degli anni ha subito molti cambiamenti e si è impreziosito di varie specie di piante . Al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica sarà consolidata una parte delle antiche mura del giardino da anni presidiata con opere di sostegno provvisorio.

È l’unico giardino pensile della città. Obiettivo dell’amministrazione, grazie all’interessamento dell’assessore Rodolfo Bona, da sempre è quello di poterlo aprire al pubblico.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata