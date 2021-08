Una biografia che racconta Antonio Stradivari non soltanto come liutaio, ma anche uomo e imprenditore, mostrando al contempo uno spaccato della Cremona dell’epoca. È il nuovo libro di Alessandra Barabaschi, storica dell’arte nata a Parma da genitori bussetani e ora residente a Bonn, che da tempo si è specializzata nella vita e negli strumenti del Maestro simbolo di Cremona. Il volume, edito da Böhlau, si intitola “Stradivari – La storia di una leggenda” e al momento è disponibile solo in lingua tedesca; in attesa dell’edizione italiana, la pubblicazione è consultabile nella Biblioteca Statale di Cremona.

L’intervista all’autrice di Federica Priori

© Riproduzione riservata