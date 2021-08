“Dedicato a chi resta in città”. E’ il tema del mercato di Campagna Amica che domani – domenica 22 agosto – ritorna a Cremona e Crema. Pensando agli appassionati del vero made in Italy che stanno trascorrendo il mese d’agosto lontano dai luoghi di villeggiatura, il Mercato di Campagna Amica degli agricoltori di Coldiretti mantiene la sua presenza anche nel mese tradizionalmente rivolto alle vacanze. Confermato è l’appuntamento di domani, domenica 22 agosto, sia a Cremona in piazza Stradivari (nella mattinata, dalle ore 9 alle 12,30) sia a Crema, presso la quarta pensilina di via Verdi (dalle ore 8 alle 12).

I gazebo gialli degli agricoltori di Coldiretti saranno nel cuore delle città, portando i cibi made in Cremona e in Lombardia (in primo piano frutta e verdura di stagione, ma anche formaggi, miele, pane, pasta, salumi, vino, confetture) ed anche i fiori di stagione, che domani arricchiranno in particolare piazza Stradivari, con i colori dell’estate.

Si conferma anche la presenza del Mercato di Campagna Amica tutti i lunedì mattina a Soresina (nel cortile interno della Casa Perona, in via Genala, accanto alla chiesa di San Siro), il martedì mattina a Cremona (presso il portico del Consorzio Agrario che si affaccia su via Monteverdi e piazza Marconi), il sabato mattina a Casalmaggiore (con il piccolo mercato in piazza Turati) e a Pizzighettone (in centro, zona piazza d’Armi).

Presso i mercati degli agricoltori, tra i gazebo gialli della Coldiretti, sventola il tricolore italiano. “L’invito che rivolgiamo ai cittadini – #MangiaItaliano – non è un semplice slogan” sottolineano gli agricoltori di Coldiretti-Campagna Amica. “E’ una scelta, importante e concreta, a difesa del Made in Italy, del territorio, dell’economia e del lavoro nel nostro Paese”.

