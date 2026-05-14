Controlli dei carabinieri, denunciato uomo senza patente alla guida di una Jaguar

Un pomeriggio all’insegna della sicurezza e del presidio del territorio quello condotto dai Carabinieri della Compagnia di Cremona nella giornata del 13 maggio 2026. A partire dalle ore 14:00, i militari dell’Arma hanno dato il via a un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio su vari fronti, dalla sicurezza stradale al contrasto dei reati contro il patrimonio e la persona.

Sicurezza Stradale. L’attenzione dei militari della Radiomobile si è concentrata inizialmente sulle strade cittadine. In via Platina hanno fermato un uomo alla guida di una lussuosa Jaguar, risultata poi intestata a una terza persona estranea ai fatti. Dagli accertamenti è emerso che il conducente, un cittadino straniero classe 1993, guidava senza aver mai conseguito la patente. Essendo già recidivo nel biennio, l’uomo è stato deferito in stato di libertà, mentre per il veicolo è scattato il fermo amministrativo per la durata di tre mesi.

Contrasto al degrado. Sempre i militari della Radiomobile sono intervenuti tempestivamente per arginare situazioni di degrado urbano in viale Trento e Trieste. Un individuo senza fissa dimora, di 43 anni è stato sorpreso a bivaccare all’interno di uno stabile situato nel Parco Vecchio Passeggio. La gravità dell’episodio risiede nel fatto che la struttura abusivamente occupata ospita la cooperativa per disabili che ha sede proprio nel Parco. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per invasione di terreni o edifici.

Controlli sui mezzi pubblici. L’attività di monitoraggio ha riguardato anche il trasporto pubblico locale. In via Postumia, una pattuglia è intervenuta a bordo di un autobus su richiesta del personale preposto ai controlli. Un passeggero di 26 anni senza biglietto ha tentato di eludere l’identificazione mostrando la foto del documento di un’altra persona ma a seguito della perquisizione i carabinieri hanno trovato nel suo zaino il suo permesso di soggiorno, tuttora valido, che riportava la sua vera identità. E’ stato denunciato per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale.

Reati contro il patrimonio. I militari sono intervenuti a Gadesco Pieve Delmona presso l’ipermercato del CremonaDue dove una donna, fermata dal personale addetto alla sicurezza oltre la barriera delle casse, aveva occultato varia merce per un valore di circa 70 euro senza pagarla. L’intervento tempestivo dell’Arma ha permesso di denunciare la responsabile per furto aggravato e di restituire la refurtiva all’esercizio commerciale.

Lotta agli stupefacenti. Per garantire la sicurezza in uno dei punti nevralgici e più sensibili della città, la Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri ha effettuato controlli mirati in Piazza della Stazione. Qui, un giovane senza fissa dimora è stato trovato in possesso di 4,7 grammi di hashish. La sostanza, ritenuta per uso personale, è stata posta sotto sequestro amministrativo e il detentore è stato segnalato alle autorità competenti quale assuntore di stupefacenti.

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