Alle elezioni del Comune di Pizzighettone l’UDC della provincia di Cremona è schierata a sostegno della lista “Moggi Sindaco – Alleanza Civica”, come conferma il Segretario provinciale Giuseppe Trespidi: “Continua ormai da più di cinque anni il sostegno dell’UDC a questa lista formata da eccellenti candidati che, una volta eletti, hanno sempre dimostrato capacità, competenza e serietà nello svolgere il proprio ruolo di Consigliere o Assessore. Il Comune di Pizzighettone si è sempre dimostrato all’altezza del compito che ogni Amministrazione deve svolgere; a fronte dei bisogni e delle necessità che provengono dalla società civile, dalle associazioni, dai giovani, dai cittadini e dalle imprese ha risposto con soluzioni traguardate al benessere e al futuro dei cittadini e del proprio territorio”.

“In queste elezioni comunali l’UDC sosterrà nuovamente la lista “Moggi Sindaco – Alleanza Civica”. In particolare – prosegue Trespidi – in questi anni abbiamo apprezzato il lavoro svolto da Anna Alquà che ha ricoperto il ruolo di Assessore al Bilancio con una conduzione equilibrata che le ha permesso di conoscere a fondo i vari aspetti anche tecnici dell’Amministrazione Comunale, grazie inoltre alle sue competenze professionali”.

“La lista ‘Moggi Sindaco – Alleanza Civica’ – conclude il Segretario – merita il sostegno di tutte le forze di centro destra e del Gruppo Impegno Civico, oltre, naturalmente, il voto dei cittadini pizzighettonesi per proseguire il mandato che in questi cinque anni ha conseguito importanti obiettivi nonostante la crisi sanitaria, sociale ed economica della pandemia”.

© Riproduzione riservata