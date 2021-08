Esordio in campionato per la Cremonese che questa sera, domenica 22 agosto, ospiterà allo Zini il Lecce allenato dall’ex tecnico girigiorosso Marco Baroni (calcio di inizio alle 20.30). Nella prima uscita ufficiale, in Coppa Italia contro il Parma, Baroni ha schierato la squadra con il 4-3-3 in un incontro vinto 3-1 grazie alla doppietta di Massimo Coda, altro ex Cremonese.

