Verrà controllato il prossimo 31 agosto il sottovia lungo la Sp47 in territorio comunale di Soresina. Per questo la provincia ha disposto la sospensione temporanea della circolazione stradale dalle 9.00 alle 12.00.

I veicoli che da Annicco sono diretti a Soresina dovranno utilizzare come percorso alternativo la SPEXSS415 in direzione Crema e svoltare allo svincolo con la SP84 direzione Soresina. In senso contrario dovranno procedere i veicoli provenienti da Soresina diretti ad Annicco.

Il sopralluogo è stato richiesto da RFI che espleterà dunque la “visita ispettiva di dettaglo al manufatto che costituisce il sottovia della linea Cremona-Treviglio” nel Comune di Soresina.

© Riproduzione riservata