Otto ore di una rocambolesca fuga prima di essere preso. Protagonista un rapper 22enne cremonese che l’altra sera, nelle vicinanze di Pettorano sul Gizio, a Sulmona, è stato fermato dalla polizia. Era stato beccato in centro dopo che aveva preso a calci e a sassate alcune auto in sosta e importunato prima i passanti e poi gli agenti intervenuti. E’ stato trovato in possesso di 40 grammi di hascisc. E per Matteo Arcari è scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Trascorsa la notte nella cella di sicurezza, il giovane ha avuto un malore, tanto che dal Commissariato hanno deciso di portarlo in ospedale per accertamenti. Ma Arcari, nonostante fosse piantonato, è riuscito a fuggire, saltando da una finestra del pronto soccorso.

E’ quindi iniziata la fuga terminata nei boschi. Per cercarlo è stato anche utilizzato un elicottero. Quando è stato rintracciato, per lui è scattato il secondo arresto per evasione.

Arcari si trovava in Abruzzo per incontrare una ragazza conosciuta sui social. Ma la giovane non si sarebbe presentata all’appuntamento, scatenando l’ira del 22enne.

