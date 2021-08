Egregio Signor Direttore,

le invio due foto degli alberi che stanno tagliando in via Adda e dei quali si è discusso sulle pagine del suo giornale. Il tronco è tagliato e si vede l’interno. E’ un albero malato questo?

Tralascio altri commenti, ma non posso non ricordare che il verde del quartiere Po costituisce un importante polmone per la città. Il quartiere è stato costruito negli anni Cinquanta in base ad un’idea di città-giardino sotto la direzione dell’architetto Aldo Ranzi, allora ingegnere capo del Comune; poi il progetto originario è stato solo parzialmente realizzato a causa degli interessi economici e politici dell’epoca, ma ciò non ha impedito che il quartiere sia sempre stato uno dei preferiti dai cremonesi proprio per il fatto di essere immerso nel verde, con i vantaggi che ne conseguono.

