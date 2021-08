Toni accesi e nulla di fatto durante la riunione del Tavolo territoriale di coordinamento scuola-trasporti, che si è svolto nella mattina di lunedì 23 agosto in prefettura sul tema dell’ormai imminente rientro sui banchi di scuola. Si è rivelato nuovamente impossibile, infatti, conciliare il limite di capienza dei bus fissato dal Governo all’80% con lezioni in presenza al 100%.

Infatti, se a Crema e Casalmaggiore non ci sarebbero problemi di sorta, sul capoluogo sembra non vi sia un numero di autobus e di autisti sufficienti. Tanto che l’azienda di trasporto Arriva ha proposto il doppio turno, con ingresso degli studenti alle 8 e alle 10. Ipotesi contro cui però si sono schierati compatti i dirigenti scolastici.

Insomma, rispetto a quanto emerso nel giugno 2020 la situazione non è cambiata: “Nonostante la sufficienza delle risorse economiche messe a disposizione dal Governo, l’assoluta carenza di mezzi e di personale professionalizzato potrebbe rendere difficoltoso assicurare un adeguato servizio a tutti i fruitori dei mezzi pubblici, compresi gli alunni, soprattutto nelle ore di punta” sottolinea la Prefettura.

Sul fronte scuola, invece, “allo stato, tutte le scuole sono pronte ad accogliere in presenza il 100% degli studenti, nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive impartite dal Ministero dell’Istruzione con il Piano scuola 2021-2022” fa sapere ancora la prefettura, che ha ringraziato i dirigenti per il lavoro svolto.

La questione – è emerso durante l’incontro – potrebbe trovare una rapida soluzione mediante l’incremento al 90% della capienza degli autobus, prospettiva che eviterebbe l’eventuale introduzione di fasce differenziate di ingresso e di uscita dalle scuole. Decisione, quest’ultima, che i Dirigenti scolastici hanno ritenuto difficilmente realizzabile sia per motivi tecnico-organizzativi interni ai singoli Istituti sia per la necessità di venire incontro alle esigenze degli alunni e delle rispettive famiglie.

Alla luce di quanto emerso, il Tavolo – a cui hanno preso parte il dirigente delegato dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, Franco Gallo, il direttore dell’Azienda di Trasporto Pubblico Locale Cremona-Mantova, Massimo Dell’Acqua, i dirigenti scolastici delle Scuole superiori e i rappresentanti delle Aziende di trasporto pubblico – si riunirà nuovamente nei prossimi giorni per definire le misure necessarie anche in considerazione delle ulteriori indicazioni governative in tema di trasporti.

