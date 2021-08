Manifestazione venerdì 27 agosto (ore 16-18) dell’Associazione nazionale di amicizia Italia-Cuba (circolo di Cremona) davanti al palazzo Cittanova, per un presidio “In difesa della verità su Cuba”.

“L’11 luglio scorso a Cuba si sono verificati disordini e atti vandalici nelle strade e contro i negozi organizzati dalla mafia di Miami scatenando una ennesima campagna mediatica e social contro l’isola caraibica, finanziata ed architettata ad arte dai soliti attori a stelle e strisce con l’aiuto della estrema destra spagnola; i mass media e i quotidiani nazionali ed internazionali, hanno pubblicato tante fake news su quei fatti, con l’intento di influenzare per l’ennesima volta le coscienze della gente” scrivono gli organizzatori.

“Nei 4 anni di governo Trump sono state approvate 243 nuove misure punitive nei confronti del popolo cubano con il solo intento di portarlo alla fame e alla rivolta verso il proprio governo, come sempre senza riuscirci. Noi di Anaic sosteniamo da 60 anni la Repubblica di Cuba e il socialismo cubano poiché crediamo che un mondo migliore sia ancora possibile, un mondo più giusto, onesto, egualitario e privo di guerre.

Nel 2020 l’Italia ha sofferto a livello nazionale una crisi sanitaria per causa del covid creandoci una mancanza di sanitari all’interno dei nostri ospedali; Cuba ci ha inviato gratuitamente in aiuto due brigate mediche “Henry Reeve”, prima a Crema, poi a Torino dimostrandoci un valore di amore, fratellanza ed umanità indescrivibile. Questo noi non lo possiamo dimenticare.

Cuba è simbolo di resistenza, di lotta, patriottismo, internazionalismo e cooperazione, simbolo di sovranità di uno stato sotto assedio da 60 anni dalla più forte potenza mondiale economica, politica e militare.

L’Anaic, anche a Cremona scende in piazza a difesa di Cuba, contro le innumerevoli falsità che non riflettono la realtà cubana, ed il fango che i detrattori della rivoluzione (patria y vida) presenti anche sul territorio italiano, continuano a spargere; ribadiamo la necessità che venga eliminato il criminale blocco economico,finanziario,sociale,sportivo e sanitario imposto dagli Stati Uniti d’America, il blocco più lungo della storia e per il quale le Nazioni Unite hanno più volte votato per l’eliminazione, senza dimenticare la restituzione della terra cubana, occupata illegalmente dalla base militare americana in Guantanamo.

In questo duro momento in cui Cuba sta facendo grandi sforzi per superare le limitazione dovute all’inasprimento del blocco e allo stesso tempo affrontando da sola l’emergenza pandemica dovuta al Covid, noi di Italia-Cuba esprimiamo piena solidarietà e sostegno a Cuba e al suo eroico popolo rivoluzionario”.

Aderiscono al presidio del 27 agosto: associazione di amicizia italia cuba circolo di Crema, Cologno Monzese, Como, Parma, CONACI (coordinamento nazionale cubani residenti in Italia); AICEC Torino; Rete Sano Giusto Solidale; PRC Federazione Cremasca; Federazione PRC di Cremona; ARCI Persichello; Associazione Latinoamericana di Cremona ….. (in aggiornamento le future adesioni di organizzazioni politiche, sociali e sindacali).

