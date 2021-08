Ritardi questa mattina lungo la linea ferroviaria Cremona-Treviglio, a causa di un incidente che ha danneggiato un passaggio a livello in prossimità di Castelleone.Un’auto ha infatti urtato le sbarre, provocando la rottura del sistema di regolazione. Il sinistro, fortunatamene senza feriti, si è verificato intorno alle 6.30, e ha richisto l’intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare la funzionalità del regolatore della circolazione.

Nel frattempo i treni in transito hanno subito alcuni ritardi, che vanno dai 12 ai 25 minuti, in quanto il guasto ne ha rallentato le corse. L’ennesima seccatura per i pendolari cremonesi che ogni giorno prendono il treno per recarsi al lavoro.

