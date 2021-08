Mouhamadou Fallou Sarr sarà un nuovo portiere della Cremonese. Dopo che gli esami hanno rivelato un stop piuttosto lungo per Enrico Alfonso, la società grigiorossa si è mossa tempestivamente sul mercato per completare il pacchetto portieri acquisendo a titolo definitivo l’estremo difensore classe 1997. Nato a Koalack (Senegal), Sarr è cresciuto nel vivaio del Bologna. Dopo aver difeso la porta della Primavera rossoblù, ha indossato le maglie di Carrarese, Prato, Alma Juventus Fano. Nell’ultima stagione ha collezionato 3 presenze in B con l’Ascoli.

