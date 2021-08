“Tra Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo Cremona Uno vi è sempre stato un proficuo rapporto di collaborazione, un confronto che ha portato alla realizzazione di numerose iniziative, nonché ad un fruttuoso scambio di esperienze” con queste parole l’assessore all’Istruzione Maura Ruggeri ha voluto salutare e ringraziare di persona il dirigente Piergiorgio Poli, che, dal 1° settembre, andrà in pensione.

L’ospite è stato accolto questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo Comunale, presente Silvia Bardelli, responsabile del Servizio Politiche Educative del Comune. E’ seguito un colloquio informale nel corso del quale l’Assessore Maura Ruggeri ha espresso al dirigente Poli apprezzamento per l’impegno profuso nel suo non semplice ruolo, un impegno che, in questi anni, lo ha visto protagonista nel campo dell’innovazione didattica: un ambito di lavoro fondamentale per la crescita di bambini e adolescenti.

Ringraziando l’Assessore per questo riconoscimento, il dirigente Poli, ripercorrendo la sua esperienza, ne ha sottolineato l’arricchimento non solo professionale ma anche umano.

Al termine dell’incontro, l’assessore ha donato a Piergiorgio Poli, insignito in questi giorni dell’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, l’ultima pubblicazione sulla liuteria a cura dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Stradivari”.

