Incidente stradale, verso le 15, in via Bergamo, zona Migliaro. In uno scontro tra due auto sono rimaste ferite due persone, due donne di 45 e 47 anni. Nessuna delle due, fortunatamente, si trova in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai medici del 118, anche i vigili del fuoco e gli agenti della stradale che si sono occupati della dinamica. In seguito allo schianto tra i due mezzi, una delle auto è finita ribaltata in un campo. Le conducenti, vista la condizione dei due mezzi, sono uscite miracolate. L’incidente ha provocato ripercussioni sulla viabilità.

