Incidente questa mattina intorno alle 9.30 in tangenziale all’altezza dell’Itis. Una Ford Fiesta, guidata da una ragazza di 23 anni, ha infatti impattato contro il guard rail. Sul posto sono arrivati i soccorsi, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale cui sono stati affidati i rilievi e la gestione del traffico. La ragazza è stata quindi trasportata all’ospedale di Cremona con ferite di media gravità. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, anche se, dalle prime stime, l’ipotesi più accredita è quella di una perdita di controllo del mezzo.

Poco dopo, sulla Sp56 in comune di Spinadesco, si è verificato un altro incidente, con una Peugeot 207, guidata da un uomo di 39 anni, che, procedendo verso il paese, si è ribaltata uscendo di strada e finendo nel campo di mais che costeggia la carreggiata prima di ritornare sulla sede stradale. Anche in questo caso, la dinamica è al vaglio delle Forze dell’ordine. L’uomo è stato quindi portato in ospedale a Cremona in codice giallo.

© Riproduzione riservata