L’alta velocità e forse un momento di distrazione, sono probabilmente stati i motivi che questa notte hanno provocato la fuoriuscita stradale della Fiat Panda a bordo della quale viaggiavano 4 ventenni, due ragazzi e due ragazze, residenti nel Comune di Pizzighettone.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crema infatti, intorno alle 01:30, allertati dalla propria Centrale Operativa, hanno soccorso i 4 occupanti della Fiat Panda che, nel Comune di Gombito, lungo la SP13, nei pressi della rotatoria tra la Cava Rossini e Via Tavolere, avevano perso il controllo del mezzo fuoriuscendo dalla sede stradale. Il più grave dei quattro, uno dei due passeggeri che viaggiava sui sedili posteriori, è stato trasportato con l’elisoccorso in codice giallo all’ospedale di Pavia mentre, per gli altri tre, solo molto spavento. Il conducente comunque è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici ed alcolemici dei quali si attende ancora l’esito.

E’ proprio per scongiurare questi incidenti che i Carabinieri del Comando Provinciale di Cremona proseguono nell’attività di controllo capillare della circolazione stradale. Negli ultimi giorni infatti hanno ritirato una patente di guida, sequestrato tre autovetture e denunciato a piede libero 3 persone.

Nel Comune di Drizzona un cittadino indiano, classe 1991, è stato fermato alla guida di un veicolo intestato a terzi, con un tasso alcolemico pari a 1.66 g/l e per questo, oltre ad essere denunciato all’Autorità Giudiziaria, si è visto ritirare la patente di guida ed affidare il mezzo ad altra persona idonea.

Altre due persone, un romeno, classe 1984 residente a Castelvetro Piacentino (PC) ed un indiano classe 1985, residente ad Offanengo (CR), sono poi state denunciate perché controllate alla guida senza mai aver conseguito il previsto titolo abilitativo. Al 37enne romeno, oltre alla denuncia a piede libero, veniva anche sequestrato il mezzo ai fini della confisca in quanto recidivo. Il 36enne indiano invece, oltre ad essere deferito per guida senza patente perché mai conseguita, veniva segnalato alla Prefettura di Cremona perché trovato in possesso di 0,10 gr di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. Anche per lui è scattato il sequestro ai fini della confisca del mezzo sul quale viaggiava.

© Riproduzione riservata