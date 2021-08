Doppio podio per Cremona e per l’aeroclub Migliaro nell’ambito dei Campionati del Mondo di Paracadutismo, svoltisi in Russia tra il 10 ed il 20 agosto 2021: medaglie per Mario Fattoruso, Argento nello Speed “Canopy Piloting” e bronzo per Stefano Celoria, nello “Speed” a squadre.

Inoltre nello speed skydiving terzo posto a squadre per l’Italia, con la squadra composta daMascia Ferri, Stefano Celoria, Massimo Caramel, Carmine Della Corte.

Nel vertical formation skydiving bis con il bronzo a squadre per Andrea Cardinali, Mickael Melo, Stefano Falagiani, Marco Soro e Cristian Giorgi.

Nel canopy piloting bronzo individuale per Francesco Italia (accuracy) e argento individuale per Mario Fattoruso (speed). Altro successo della delegazione il record del mondo junior di Massimo Caramel nella Speed Skydiving fissato nel secondo round con 482,23 kmh.

Stefano Celoria, già tra i primi sei speed skydiver più veloci del mondo, entra invece nel “club dei 500” con il nuovo record italiano di 503.28 kmh.

