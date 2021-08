Ultime ore di mercato per la Cremonese che nella giornata di oggi, lunedì 30 agosto, ha salutato ufficialmente i due difensori Michele Fornasier ed Emanuele Terranova. Con il primo si è raggiunto l’accordo per una risoluzione consensuale, mentre Terranova – già capitano grigiorosso – si è trasferito in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B al Bari.

