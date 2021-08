Continua fino alla fine di settembre il divieto di utilizzare contenitori in vetro e lattine nel centro storico per l’asporto in bar e ristoranti. Pubblicata ieri l’ordinanza del sindaco che fissa le regole in vigore ormai da giugno nell’area compresa tra largo Boccaccino e piazza Stradivari e aree limitrofe, cioè il cuore della movida cremonese.

