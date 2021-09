Pista ciclabile e sede stradale bloccate con pallet e rami tagliati: è già la terza volta da inizio dell’estate che un episodio simile si verifica in zona via Cascina Corte, con rabbia dei residenti, che devono fare i conti anche con una vera e propria invasione di topi. Questi e molti altri i problemi che affliggono il quartiere Cascinetto-Villetta-Concordia, che nei giorni scorsi ha presentato all’assessore Rodolfo Bona la richiesta di un incontro, per fare il punto su alcune questioni aperte.

A partire dal problema sulla sicurezza, a causa di atti vandalici e schiamazzi, ma anche la viabilità: si chiede il rifacimento del manto stradale nei punti in cui è più ammalorato nonché la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali.

Ma sulla zona ci sono anche altre segnalazioni, apparse in queste ore sul gruppo Non sei Cremonese se…: come ad esempio i monconi degli alberi di via Giuseppina, tagliati nel 2016-2017 e mai sostituiti, nonostante i cartelli apparsi nell’ autunno 2018 in cui si rassicurava sul fatto che sarebbero stati ripiantumati. Lamentele anche sui tubi che spuntano dalle aiuole di via Postumia, davanti al supermercato Aldi, destinati a un impianto di irrigazione probabilmente mai terminato. lb

© Riproduzione riservata