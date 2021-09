1000 metri quadrati di superficie e 40 nuovi posti di lavoro: ha aperto mercoledì mattina “Banco Fresco” in via Castelleone a Cremona, accanto alla Comet. Oltre ai vertici aziendali, al taglio del nastro erano presenti il sindaco Gianluca Galimberti e l’assessore al commercio Barbara Manfredini. Entrambi hanno sottolineato come questo gruppo abbia il pregio di vendere anche prodotti locali, del territorio, creando così un pezzo di filiera importante per Cremona.

All’interno del grande punto vendita prodotti freschi, come frutta, verdura, carne e pesce ma anche vino, conserve e altri generi alimentari, pronti ad arricchire le tavole dei cremonesi. Il direttore generale della catena, Riccardo Coppa, ha sottolineato come l’apertura di Cremona sia stata fortemente voluta dopo la nascita del punto vendita di Crema: “Cremona era una realtà su cui avevamo messo gli occhi da tempo” ha detto Coppa. Accanto a banco fresco anche “El Pan”, punto di ritrovo per i più golosi di caffè brioche pizze e derivati del pane.

Federica Bandirali

© Riproduzione riservata