Un forte incendio si è sviluppato intorno alle 11.30 di oggi, 2 settembre, in un deposito di attrezzi in via Antichi Budri, nei pressi della piattaforma della raccolta differenziata di via San Rocco. La colonna di fumo si è presto espansa diffondendo un odore acre ed è stata chiaramente vista anche in centro città.

Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale che ha chiuso il tratto di strada interessato e i tecnici dell’Arpa per verificare l’inquinamento ambientale, nonché personale di Ats ValPadana. L’area adibita a deposito era di proprietà di un privato, che vi aveva accatastato materiale di svariato genere. La zona è stata inizialmente delimitata, a causa della presenza sul posto di alcune bombole che potrebbero contenere gas.

Ci vorranno ancora ancora alcune ore per avere ragione delle fiamme. Al momento non è nota l’origine dell’innesco: sulle cause stanno indagando i Vigili del fuoco, coadiuvati dalla Polizia Locale. lb

SEGUONO AGGIORNAMENTI

