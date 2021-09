Oltre quattrocento rotoballe in fiamme e un pomeriggio di lavoro per i Vigili del fuoco, che procederanno con le operazioni di spegnimento anche durante buona parte della notte: questo il bilancio dell’incendio scoppiato in un campo a Isola Dovarese poco prima di mezzogiorno.

A preoccupare era il fatto che poco lontano dal campo vi era un capannone, che fortunatamente non è però stato lambito dalle fiamme.

© Riproduzione riservata