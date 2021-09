Grande attesa per il nuovo parco del quartiere Boschetto di Cremona che sarà inaugurato il prossimo 12 settembre e sarà intitolato a Romolo. L’uomo che con le sue capacità naturali ha curato guai muscolari e articolari di migliaia di cremonesi senza mai chiedere nulla in cambio sarà raffigurato nel murale incominciato proprio in questi giorni. A realizzarlo, un gruppo di giovani ragazzi guidati nel progetto dall’artista Marco Cerioli che per loro iniziativa hanno presentato il progetto al Comune che ha poi approvato l’opera.

Il servizio di Nicoletta Tosato

© Riproduzione riservata