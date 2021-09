Che fine ha fatto il riordinamento viabilistico di via Giordano, a sei anni dalle promesse fatte dalla Giunta? A chiederselo è la presidente di quartiere, Maria Cristina Arata, che torna a chiedere attenzione all’amministrazione comunale. “A noi interessa un miglioramento della viabilità e della qualità della vita. Anche perché quello di via Giordano è un traffico destinato ad aumentare con il nuovo supermercato che sorgerà al posto dell’ex Snum e con le attività commerciali che verranno aperte nell’ex Armaguerra, il cui traffico si riverserà anche su via Giordano, che viene utilizzata come tangenziale sud” ha detto.

Dal 2015, quando l’allora assessore Alessia Manfredini aveva confermato che intervenire su via Giordano era una priorità della giunta, niente è stato fatto. “Il progetto è stato sollecitato da 2 lettere di presidente di comitato, nel 2016 e nel 2017, ma non abbiamo mai ricevuto risposta” spiega ancora Arata.

“Nel 2019 giunta ha previsto 2 milioni di euro per la riqualificazione delle principali arterie, di cui solo una parte destinati al comparto Giordano/Cadore. E a tutt’oggi non è stato destinato nulla per queste strade. Così come non c’è nulla nell’attuale programma triennale opere pubbliche 21/23”. A settembre ci sarà un nuovo incontro in Comune, e l’auspicio è “di passare veramente dai proclami ai fatti concreti” conclude Arata.

