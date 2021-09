Da lunedì 6 e sino al 20 settembre sarà effettuato, per conto di Padania Acque S.p.A., un intervento all’altezza del numero civico 5 di via Bonomelli volto alla riparazione dell’impianto fognario che ha determinato un cedimento della strada.

L’intervento comporta la chiusura di via Bonomelli all’altezza del civico 5, garantendo l’accesso alle proprietà laterali e commerciali, la soppressione del senso unico nella strada e l’istituzione del doppio senso di circolazione a monte e a valle del cantiere, oltre al divieto di fermata, lato civici dispari, per tutta la via. I lavori si concluderanno entro i tempi indicati salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche.

L’evoluzione del cantiere sarà seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del Comune di Cremona e dalla Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare.

© Riproduzione riservata