Impresa della Cremonese nell’amichevole contro il Sassuolo. I grigiorossi grazie ai gol di Di Carmine e Gaetano vincono 2-0 l’amichevole contro i neroverdi. Nonostante le numerose assenze degli emiliani (9 i giocatori chiamati in nazionale), la formazione di Pecchia offre una prova convincente contro una formazione di categoria superiore.

La formazione di Pecchia parte subito forte e grazie ad uno dei tratti distintivi del calcio del tecnico di Formia costruisce la prima occasione con Di Carmine che approfitta di un errore in costruzione degli emiliani per tirare verso Pegolo che si rifugia in corner. Poco dopo lo stesso attaccante trasforma un rigore concesso per l’atterramento di Buonaiuto ad opera di Goldaniga. Il Sassuolo prova a reagire con Rogerio che al volo non inquadra la porta grigiorossa. Gaetano pecca di egoismo in una ripartenza, poi Buonaiuto non trova la rete a botta sicura dopo una smanacciava del portiere di casa. La squadra di Dionisi prova a ricucire lo svantaggio, ma senza costruire vere occasioni. E’ invece Gaetano a raddoppiare per la Cremonese al 34’. In chiusura di tempo Sarr si supera sulla punizione di Rogerio, mentre Pegolo blocca una conclusione di Gaetano.

La ripresa si apre ancora con i grigiorossi pericolosi, ma il tiro di Deli è deviato da Ferrari. Rogerio ci prova due volte senza rendersi troppo pericoloso, mentre i grigiorossi riescono a limitare il Sassuolo che esce solo nel finale: Sarr si supera sull’incornata di Ferrari e sul piazzato di Magnanelli, mentre Frattesi si vede annullare un gol per fuorigioco. La Cremonese sfiora poi il tris con Baez, ma la palla termina in angolo.

Mauro Taino

