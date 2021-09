Martedì 7 settembre, alle ore 17.30, in via Cerasa, esterno Chiesa di San Pietro, un Funzionario della Questura di Cremona terrà un incontro con gli anziani del quartiere in merito alla problematica delle truffe. L’ennesimo dei numerosi incontri che le forze dell’ordine stanno portando avanti su questo tema, allo scopo di tutelare il più possibile i cittadini da un fenomeno che è in crescita esponenziale, e che si sta estendendo molto anche online.

