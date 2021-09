“Di obbligo vaccinale non ne vogliamo neanche sentir parlare perché esiste in Arabia Saudita, Indonesia e Tagikistan, che non sono esattamente i nostri modelli democratici”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, incontrando i cittadini al gazebo del partito al Mercato Trionfale a Roma.

