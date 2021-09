Grande partecipazione all’incontro che si è svolto nel pomeriggio di martedì presso l’oratorio della Chiesa di San Pietro, dove è intervenuto un funzionario della Questura di Cremona, in coordinamento con la Polizia Locale, per parlare alla cittadinanza del problema delle truffe. Un fenomeno che, come ha sottolineato la questura, sta crescendo in modo esponenziale e che mette tutti a rischio, in quanto sta diventando particolarmente insidioso anche nel web.

Molti gli incontri di questo tipo organizzati dalle forze dell’ordine in queste settimane, allo scopo di tutelare il più possibile la cittadinanza e di metterla in guardia, spiegando le strategie per non cadere nella rete dei truffatori.

Tra le problematiche poste dai residenti, i tentativi di truffa da parte di sedicenti agenti di Polizia, spesso anche vestiti in modo da far pensare alla divisa ufficiale, che chiedo di entrare in casa. In questi casi un consiglio utile è quello, prima di aprire, di guardare in strada se c’è la vettura di servizio. Un altro problema segnalato è quello della presenza del vigile di quartiere, che si vorrebbe vedere più spesso pattugliare le strade anche con una funzione di deterrenza.

