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Cronaca

Malore fatale al cimitero di Pizzighettone. Nulla da fare per un 60enne

L'uomo, probabilmente stroncato da un infarto, è deceduto nonostante i tempestivi soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per svolgere accertamenti

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Malore fatale, poco dopo le 17 di oggi, al cimitero di Pizzighettone in via Marconi. Vittima, un 60enne. L’uomo si è sentito male, probabilmente colto da un attacco cardiaco. Subito sono scattati i soccorsi con l’intervento della Croce rossa di Codogno e dell’auto infermieristica del 118 di Lodi, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per svolgere i dovuti accertamenti, anche i carabinieri.

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