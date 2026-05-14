Malore fatale al cimitero di Pizzighettone. Nulla da fare per un 60enne

Malore fatale, poco dopo le 17 di oggi, al cimitero di Pizzighettone in via Marconi. Vittima, un 60enne. L’uomo si è sentito male, probabilmente colto da un attacco cardiaco. Subito sono scattati i soccorsi con l’intervento della Croce rossa di Codogno e dell’auto infermieristica del 118 di Lodi, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per svolgere i dovuti accertamenti, anche i carabinieri.

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