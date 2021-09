Chi si prende cura delle persone che si prendono cura degli altri? Per rispondere a questa domanda, la cooperativa sociale Ventaglio Blu e Trame d’Anima hanno organizzato per martedì 21 settembre alle 14.30 un incontro gratuito per presentare il laboratorio “Conversazioni tessili: storie nella cura” nel cortile di Via Gioconda, 3 a Cremona.

Il laboratorio, articolato in tre incontri, offre a donne caregiver di persone con disabilità un momento e uno spazio informali per prendersi cura di sé stesse utilizzando come filo conduttore la creatività, il lavoro del tessuto e lo stare in compagnia.

Per partecipare a questo incontro è necessario prenotare al telefono 0372 26612 oppure all’indirizzo email info@ventaglioblu.org ed essere in possesso del Green Pass.

