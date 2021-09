Prosegue la campagna di disinfestazione dalle zanzare. Domani sera (giovedì 9 settembre) inizieranno i trattamenti adulticidi nelle aree verdi della città, che si protrarranno per tutta la notte, mentre i trattamenti antilarvali sono programmati nei giorni successivi, nei tombini e caditoie presenti su suolo pubblico nelle aree maggiormente infestate.

La lotta all’infestazione delle zanzare è infatti possibile solo attraverso l’adozione di un piano integrato che preveda il monitoraggio delle forme adulte, trattamenti adulticidi nelle zone più frequentate e critiche e trattamenti larvicidi cadenzati nei pozzetti di raccolta delle acque piovane sia pubblici che privati.

La prevenzione, mirata ad eliminare i siti in cui le zanzare si riproducono, si deve attuare sia in aree pubbliche che private. Per questo il successo delle attività di prevenzione necessita anche la stretta collaborazione dei cittadini che, attraverso l’adozione di buone pratiche, possono concretamente contribuire al contenimento del fenomeno. E’ noto infatti che basta un piccolo ristagno per permettere la riproduzione della zanzara.

Negli ultimi decenni la crescente e pervasiva presenza delle zanzare rappresenta una problematica emergente, sia per il disagio avvertito dai cittadini, nelle case private e nei luoghi pubblici all’aperto, sia per la recente comparsa di patologie virali che vanno sotto il nome di Arbovirosi (Chikungunya, Dengue, West Nile, Zika, ecc), trasmesse in particolari condizioni attraverso la puntura della zanzara. Le misure di contenimento di questa specie infestante continueranno anche nei prossimi mesi in considerazione del perdurare delle condizioni meteorologiche che favoriscono la moltiplicazione delle zanzare.

Sul sito del Comune di Cremona (https://www.comune.cremona.it/node/421590) è possibile consultare l’ordinanza del Sindaco e trovare informazioni utili in merito ai comportamenti da adottare in aree private per il contenimento della zanzara.

