Non un turista qualsiasi, quello che oggi ha postato su Instagram la sua foto accanto alla statua dello Stradivari seduto in corso Garibaldi. David Garrett, 41enne talento eclettico del violino, si trova a Cremona e lo sta dimostrando con diversi post nei luoghi simbolo della liuteria: appunto la panchina di Stradivari, il Museo del Violino e l’interno dell’audotorium Arvedi. Poprio qui nell’aprile 2016, ha tenuto un concerto, chiedendo poi di provare alcuni strumenti storici delle collezioni del Museo e in particolare lo Stradivari 1715 “Cremonese”.

Un artista di altissimo livello che ha saputo fondere diversi generi, tanto da essere definito una rockstar del violino, capace di far dialogare perfettamente la musica rock con la classica.