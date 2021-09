Ordinanza di arresto per un 15enne cremonese, accusato di rapina aggravata in concorso e continuata. La notifica è stata consegnata nella giornata di mercoledì 8 settembre, nel carcere minorile “Beccaria” di Milano, dai Carabinieri della Compagnia di Cremona, ed è stata emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Brescia per il reato di rapina aggravata in concorso continuata.

Il minore era stato arrestato lo scorso 25 agosto dalla Sezione Radiomobile di Cremona per rapina. Il ragazzo, insieme ad un complice maggiorenne residente a Cremona, aveva minacciato un 19enne con un coltellino svizzero, facendosi da lui consegnare cellulare e denaro contante.

Erano quindi scattate delle indagini, che avevano consentito di appurare come il 15enne avesse commesso altre due rapine nei giorni precedenti (il 23 e il 24 agosto). Il 24, in particolare, aveva agito di nuovo con il complice maggiorenne, e in entrambi i casi le vittime erano state costrette, dietro minaccia, a consegnare il proprio smartphone. Proprio per questi due episodi il Gip di Brescia ha emesso l’ordinanza notificata ieri a Milano.

Oltre all’applicazione della misura cautelare in carcere notificata al quindicenne i militari hanno denunciato alla Procura di Cremona il maggiorenne (che si trova tuttora in carcere a seguito dell’arresto per la rapina del 25 agosto) per il colpo del 24 agosto.

